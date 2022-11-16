Подмосковье 16 ноября 2022, 13:12 Призванные на службу спортсмены продолжат тренировки в роте в Балашихе

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Призванные в ряды российской армии спортсмены из Подмосковья и соседних областей пройдут срочную службу в спортивной роте в Балашихе. Она находится в бывшем военном городке Северный.

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Осенний призыв в армию начался 1 ноября. Среди бойцов и профессиональные спортсмены. Те, кто призван из Подмосковья и соседних областей, отправились на срочную службу в Балашиху.

Там, чтобы не терять физическую форму, они смогут продолжить тренировки. Среди призывников этого года семь мастеров спорта международного класса.

Всего служить в спортивной роте будут почти 50 человек, каждый из которых представляет олимпийские дисциплины.

Мужчины смогут совмещать военную службу, тренировки и продолжат участвовать во всероссийских и международных соревнованиях. Например, в прошлом году боксер Дмитрий Двали из Балашихи во время срочной службы стал чемпионом мира среди военных.

В этом году ряды спортивной роты Центрального спортивного клуба армии пополнились 44 призванными из Московской, Тульской, Воронежской и других областей Центрального федерального округа.

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