Автомобилистов Подмосковья призвали не спешить с заменой зимних шин

Установившаяся в Московской области весенняя погода пока еще нестабильна. Столбики термометров еще могут опуститься ниже нулевой отметки, а значит, задумываться о смене зимних шин на летние пока рано. Об этом автовладельцам напомнило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве напомнили, что лучшее время для переобувания машины наступает при среднесуточной температуре +7 градусов. Поэтому пока лучше не спешить и продолжать ездить на зимних шинах.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Управление автомобилями в зимний и весенний периоды серьезно отличается. На дорогах появляются дачники и велосипедисты. Поэтому подмосковным водителям нужно внимательнее следить за дорогой.

При перепадах температурного режима с положительных до отрицательных отметок на дорогах может появиться гололедица. Кроме того, во время потепления талая вода снижает сцепление с дорогой, что приводит к увеличению тормозного пути.

Весной водителям необходимо быть внимательными и аккуратными. Не стоит резко ускоряться и превышать скоростной режим. Важно держать дистанцию, отказаться от маневров на поворотах, съездах и в зонах пешеходных переходов.