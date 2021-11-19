Признанную самовольной постройкой многоэтажку начали сносить в Одинцово

В деревне Мамоново Одинцовского городского округа начался снос многоквартирного дома, который был признан судом самовольной постройкой. Работы находятся на контроле Главного управления региональной безопасности Московской области.

Известно, что в строительство дома были вложены деньги 54 участников долевого строительства. Но еще в 2013 году стало ясно, что стройка велась без соответствующих разрешений и на земле, которая предназначается только для частных домов.

В том же году Одинцовский городской суд обязал собственников объекта осуществить снос самовольной постройки. Но судебное решение было проигнорировано. Через три года было возбуждено уголовное дело о хищении средств под предлогом стройки здания, которое невозможно сдать в эксплуатацию.

На сегодняшний день на месте работает спецтехника. Все работы планируется закончить уже к концу ноября. Нужно завершить демонтаж дома и вывезти с места оставшийся строительный мусор.

«В рамках государственной программы Московской области „Безопасность Подмосковья“ из бюджета Московской области на снос данной самовольной постройки выделено девять миллионов рублей», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Он также добавил, насколько важно очистить Подмосковье от незаконных и аварийных построек.