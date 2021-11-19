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    19 ноября 2021, 02:28

    Признанную самовольной постройкой многоэтажку начали сносить в Одинцово

    В Одинцово демонтируют признанный самовольной постройкой многоквартирный жилой дом

    Ирэна Вороник

    В деревне Мамоново Одинцовского городского округа начался снос многоквартирного дома, который был признан судом самовольной постройкой. Работы находятся на контроле Главного управления региональной безопасности Московской области.

    Признанную самовольной постройкой многоэтажку начали сносить в Одинцово

    Известно, что в строительство дома были вложены деньги 54 участников долевого строительства. Но еще в 2013 году стало ясно, что стройка велась без соответствующих разрешений и на земле, которая предназначается только для частных домов.

    В том же году Одинцовский городской суд обязал собственников объекта осуществить снос самовольной постройки. Но судебное решение было проигнорировано. Через три года было возбуждено уголовное дело о хищении средств под предлогом стройки здания, которое невозможно сдать в эксплуатацию.

    На сегодняшний день на месте работает спецтехника. Все работы планируется закончить уже к концу ноября. Нужно завершить демонтаж дома и вывезти с места оставшийся строительный мусор.

    «В рамках государственной программы Московской области „Безопасность Подмосковья“ из бюджета Московской области на снос данной самовольной постройки выделено девять миллионов рублей», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

    Он также добавил, насколько важно очистить Подмосковье от незаконных и аварийных построек.