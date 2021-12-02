Детскую школу искусств в Химках признали лучшей в России

В России подвели итоги конкурса среди детских школ искусств (ДШИ). Лучшей в стране стала Центральная ДШИ городского округа Химки в Подмосковье. Итоги конкурса в среду, 1 декабря, объявили в Бетховенском зале Большого театра России.

Министр культуры РФ Ольга Любимова поделилась, что в конкурсе участвовали более пяти тысяч школ искусств со всей страны. По ее словам, удалось доказать, что такое обучение нельзя назвать кружками или подготовительным отделением. ДШИ работают по уникальной системе серьезного образования. Конкурс проходил в три этапа: на уровне региона, федеральных округов и всей России. В финал прошли 16 ДШИ.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин отметил, что его переполняет гордость как за педагогов школы, так и за учеников. Им удалось пройти сложный творческий марафон и выйти из него победителями.

«Спасибо большое учителям за их профессионализм, креативное мышление, мастерство, а маленьким воспитанникам — за их трудолюбие и талант. Огромное спасибо за поддержку губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву», — сказал Волошин и отметил, что образование в ДШИ действительно серьезное и важное. Оно помогает развивать юных учеников всесторонне и творчески, преумножать таким образом таланты в отечественной культуре.

Центральная ДШИ в Химках в этом году отметила 65-летие. В ней работают хореографическое, художественное и музыкальное отделения, а также отделение современного искусства. Обучают в ДШИ и дошкольников, некоторые ученики могут поступить на хозрасчет.