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    28 октября 2021, 13:54

    Признаки чаще всего погибающих в осенних ДТП пешеходов назвали в Подмосковье

    Минтранс Подмосковья: чаще всего в осенних ДТП погибают выпившие мужчины старше 40 лет

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Подмосковный Минтранс составил среднестатистический портрет пешехода, наиболее часто погибающего осенью в ДТП. Оказалось, что это выпивший мужчина старше 40 лет.

    Признаки чаще всего погибающих в осенних ДТП пешеходов назвали в Подмосковье | Изображение 1

    В министерстве тщательно проанализировали все дорожные аварии, которые произошли в Подмосковье прошлой осенью.

    Выяснилось, что в подавляющем большинстве случаев в ДТП попадали мужчины, переходившие дорогу в неположенном месте за пределами населенных пунктов.

    Чаще всего это происходило поздним вечером или ночью. В основном в пятницу. При этом пешеходы были в состоянии алкогольного опьянения.

    Призываем пешеходов не терять бдительность, переходить автомобильные и железные дороги только по переходам

    Минтранс Подмосковья.
    Признаки чаще всего погибающих в осенних ДТП пешеходов назвали в Подмосковье | Изображение 2

    В ведомстве добавили, что за чертой населенных пунктов при перемещении по обочине необходимо идти только навстречу движению и носить светоотражающие элементы.