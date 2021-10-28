Признаки чаще всего погибающих в осенних ДТП пешеходов назвали в Подмосковье
Минтранс Подмосковья: чаще всего в осенних ДТП погибают выпившие мужчины старше 40 лет
Подмосковный Минтранс составил среднестатистический портрет пешехода, наиболее часто погибающего осенью в ДТП. Оказалось, что это выпивший мужчина старше 40 лет.
В министерстве тщательно проанализировали все дорожные аварии, которые произошли в Подмосковье прошлой осенью.
Выяснилось, что в подавляющем большинстве случаев в ДТП попадали мужчины, переходившие дорогу в неположенном месте за пределами населенных пунктов.
Чаще всего это происходило поздним вечером или ночью. В основном в пятницу. При этом пешеходы были в состоянии алкогольного опьянения.
Призываем пешеходов не терять бдительность, переходить автомобильные и железные дороги только по переходам
В ведомстве добавили, что за чертой населенных пунктов при перемещении по обочине необходимо идти только навстречу движению и носить светоотражающие элементы.