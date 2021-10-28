Признаки чаще всего погибающих в осенних ДТП пешеходов назвали в Подмосковье

Подмосковный Минтранс составил среднестатистический портрет пешехода, наиболее часто погибающего осенью в ДТП. Оказалось, что это выпивший мужчина старше 40 лет.

В министерстве тщательно проанализировали все дорожные аварии, которые произошли в Подмосковье прошлой осенью.

Выяснилось, что в подавляющем большинстве случаев в ДТП попадали мужчины, переходившие дорогу в неположенном месте за пределами населенных пунктов.

Чаще всего это происходило поздним вечером или ночью. В основном в пятницу. При этом пешеходы были в состоянии алкогольного опьянения.

Призываем пешеходов не терять бдительность, переходить автомобильные и железные дороги только по переходам Минтранс Подмосковья.

В ведомстве добавили, что за чертой населенных пунктов при перемещении по обочине необходимо идти только навстречу движению и носить светоотражающие элементы.