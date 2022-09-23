Приживаемость высаженных сеянцев проверят в Подмосковье для восстановления лесов | 360°

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23 сентября 2022, 13:09

Приживаемость высаженных сеянцев проверят в Подмосковье для восстановления лесов

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Каждую очень лесничие проверяют приживаемость новых сеянцев в Подмосковье. В случае, если она ниже 85%, проводятся лесовосстановительные мероприятия, рассказал зампред правительства Георгий Филимонов. В этом году обследуют свыше восьми тысяч гектаров.

«Инвентаризацию проводят на первый, третий и пятый годы после посадки лесных культур.  В осеннюю проверку включены и весенние посадки, что проводились в этом году», — добавил зампред.

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Всего в этом году обследуют 8374 гектаров. Это площади, на которых высадили саженцы в 2018, 2020 и 2021 годах.

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Председатель Комлесхоза региона Олег Баженов напомнил, что лесовосстановление — это многолетняя работа, каждый этап которой важно выполнить качественно.

«Продлится инвентаризация до середины октября, после этого специалисты решат, что делать дальше. Там, где это необходимо, проведут дополнение лесных культур», — сказал он.

Ранее Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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