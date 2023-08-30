Подмосковье 30 августа 2023, 11:21 Призеры конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» отправились в путешествие по Коломне Министерство ЖКХ МО

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Жители дома 25 на проспекте Ленинского комсомола в Видном отправились в путешествие по Коломне. Такой подарок от регионального Министерства ЖКХ они получили за активное участие в конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья».

«Мы продолжаем награждать призеров конкурса на лучший подъезд, учрежденного по поручению губернатора Андрея Воробьева. В этом году тематикой мероприятия стали образование и наука», — говорит министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Для победителей конкурса будут организованы экскурсионные туры в Калининградскую область, Ростов-на-Дону, Переславль-Залесский, Подмосковье и Москву.

Призеры из Видного уже получили свою награду — поездку в Коломну. Там они посетили знаменитый Музей пастилы, который совместил элементы выставочного и театрального зала, кафе и продуктовой лавки. Затем жители отправились на экскурсию в «Дом самовара», где они увидели выставку частной коллекции семьи Буровых.

После обеда в кафе программа продолжилась экскурсией на фабрику пастилы с лабораторией реконструкции вкусов, кондитерским магазином, собственным садом и экспериментальным театром.

Призеры конкурса гуляли по Коломенскому кремлю, зашли в музейную лавку «Торговля мылом Г. И. Суранова», которая находится в историческом здании. Здесь воссоздали быт и уклад старинной коломенской лавки с ее колоритной атмосферой.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья продолжит награждение победителей конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» в ближайшее время. Призы получат жители Балашихи, Клина, Раменского, Королева, Подольска, Черноголовки, Реутова, Электростали, Ленинского, Красногорска, Люберец, Химок и Истры.