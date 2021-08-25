Призеров Всероссийской олимпиады школьников наградили в Электростали

В Электростали чествовали победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Почти семь тысяч электростальских школьников участвовали в Олимпиаде на городском этапе, около 700 — на региональном. А на Всероссийском этапе юные электростальцы заняли 10 призовых мест.

Руслан Арутюнов считает, что история — это предмет, который полон загадок и тайн, его всегда интересно изучать. В этом году Руслан стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории. Формула успеха проста, поделился юноша, - нужно любить свой предмет и то, что ты делаешь.

«Олимпиада помимо всех ее плюсов в виде материальных наград, диплома, который дает право поступить в вуз своей мечты, является хорошим помощником, чтобы найти новых друзей, новые знакомства. Знакомство с людьми, которые будут с тобой по окончании олимпиады», — отметил Руслан Арутюнов, призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории.

Всероссийская школьная олимпиада — это один из самых престижных конкурсов на проверку знаний в нашей стране. Он дает отличные возможности для получения особых льгот при поступлении в российские вузы.

«Это серьезная работа, которая проводилась несколько лет. Это наши педагоги. Это взаимодействие с лучшими вузами, с педагогами вузов. Все это, а также создание школы „Олимпионик“, когда учителя нашего города и Москвы, работали с ребятами из всех школ города, принесло свои плоды», — рассказала Марианна Коркунова, заместитель главы администрации городского округа Электросталь.

Впереди новый учебный год и новые надежды. Педагоги округа считают, что самое главное — не снижать планку. И надеются, что победителей будет еще больше.