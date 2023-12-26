26 декабря 2023, 15:58
Призеров первенства Подмосковья по футболу наградили в Одинцове
Итоги футбольного сезона подвели в спортивной школе «Одинцово». Призерам первенства Московской области вручили награды.
Награды вручили юным футболистам 2008, 2012 и 2013 годов рождения.
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«По итогам сезона награждены лучшие защитники, полузащитники и нападающие. Не забыли мы и о взрослых — отметили благодарственными письмами родителей наших юных спортсменов», — рассказал руководитель спортивной школы «Одинцово» Владимир Леонтьев.
После торжественной части спортсмены продемонстрировали свое мастерство, сыграв мини-турнир, в котором приняли участие родители и тренер.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Футбол
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