Подмосковье 26 декабря 2023, 15:58 Призеров первенства Подмосковья по футболу наградили в Одинцове Unsplash

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Итоги футбольного сезона подвели в спортивной школе «Одинцово». Призерам первенства Московской области вручили награды.

Награды вручили юным футболистам 2008, 2012 и 2013 годов рождения.

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«По итогам сезона награждены лучшие защитники, полузащитники и нападающие. Не забыли мы и о взрослых — отметили благодарственными письмами родителей наших юных спортсменов», — рассказал руководитель спортивной школы «Одинцово» Владимир Леонтьев.

После торжественной части спортсмены продемонстрировали свое мастерство, сыграв мини-турнир, в котором приняли участие родители и тренер.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России.

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