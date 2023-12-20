Подмосковье 20 декабря 2023, 11:52 Призеров областного чемпионата по футболу наградили в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Футболистов из Солнечногорска поздравили с призовыми местами на чемпионате и первенстве Московской области. Церемония награждения прошла в Доме культуры «Выстрел».

Награды получили три юношеские команды, а также спортсмены футбольного клуба «Солнечногорск». Последние в этом сезоне приняли участие в 24 играх чемпионата Московской области по футболу. Итоговым результатом серии футбольных матчей стало второе место. Всего в Чемпионате выступили 14 команд из Московской области.

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Юношеские команды муниципалитета отличились на первенстве Московской области. Победителями стали ребята 2012 года рождения. Футболисты 2009 и 2013 годов рождения заняли 3-е место.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

«Наши спортсмены успешно выступили в серии игр сезона 2023 года. Ребята проявили силу духа и волю к победе. Поздравляю с хорошим результатом! Желаю спортивных успехов и новых побед в предстоящем сезоне», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

В ходе торжественной церемонии командам муниципалитета вручили медали, кубки и грамоты, а также новые футбольные мячи.

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