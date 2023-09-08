Подмосковье 08 сентября 2023, 14:06 Призер Паралимпийских игр в Токио Елена Крутова проголосовала в Подольске

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Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Паралимпиады и многократная чемпионка мира по стрельбе из лука Елена Крутова проголосовала на выборах в Подмосковье. Свой голос она отдала на избирательном участке в Подольске.

«Проголосовала в первый же день, потому что делать это все равно нужно. Сделал дело — гуляй смело! Мне, например, с детства мама говорила, что нужно голосовать, это всегда была наша почетная обязанность и семейная традиция», — рассказала Елена.

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По ее словам, она приятно удивилась, увидев на избирательном участке пандусы.

«Несмотря на то что мой участок находится на втором этаже, быстро организовали все для того, чтобы можно было проголосовать без проблем», — отметила спортсменка.

Елена Крутова рассказала, что в ее окружении пока еще по привычке выбирают традиционное голосование офлайн. Однако лучница считает систему ДЭГ очень удобной и перспективной, и с ней согласны многие жители Подмосковья. Уже 214 тысяч 287 человек приняли участие в дистанционном голосовании. Это около 48% от общего числа избирателей, подавших заявления на ДЭГ. Таковы данные на 12:08 по московскому времени.

После голосования Елена уехала на тренировку в горнолыжный комплекс «Красная горка» в Подольске. В планах у нее — зимний чемпионат.