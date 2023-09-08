Подмосковье 08 сентября 2023, 11:58 Призер Паралимпийских игр Алексей Кузнецов дистанционно проголосовал на выборах в Подмосковье

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Призер Паралимпийских игр по легкой атлетике Алексей Кузнецов проголосовал на выборах в Подмосковье онлайн. Заслуженный мастер спорта России живет в Воскресенске и отдал свой голос с рабочего места.

«Я и вся моя семья всегда активно участвуем в голосовании. Это очень важно, так как это определяет политику и развитие в регионе на ближайшие пять лет, в том числе и в родном Воскресенске. В этом году очень удобное новшество: голосовать можно дистанционно. Именно так я и сделал», — рассказал спортсмен.

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Дистанционное электронное голосование доступно для каждого жителя региона. Для этого понадобится учетная запись на портале госуслуг. Свыше 200 тысяч избирателей уже воспользовались этим правом.

Для тех, кто решит проявить свою гражданскую позицию традиционным способом, в Подмосковье подготовили избирательные участки. Все они обеспечены необходимым оборудованием и камерами видеорегистрации, которые будут записывать процедуру выборов. Наблюдатели проследят за тем, чтобы электоральный процесс шел без нарушений.

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