Подмосковье 08 сентября 2023, 14:50 Призер Олимпийских игр Ирина Худорошкина проголосовала в Химках Валентина Максимова

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Бронзовый призер Олимпийских игр в толкании ядра Ирина Худорошкина проголосовала на выборах в Московской области. Она сделала это на избирательном участке № 3169 в Химках.

«В трудное для нашей страны время каждый гражданин должен прийти на свой избирательный участок и проголосовать за достойного кандидата на пост губернатора Подмосковья», — заявила спортсменка.

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Худорошкина заявила, что сейчас в регионе необходимы ФОКи для детей. Она надеется, что в будущем в Химках спортивных объектов станет больше.

По данным ЦИК России, на выборах Московской области 243 503 человека (54,69%) сделали свой выбор с помощью онлайн-голосования.

По состоянию на 14:00 избирателям выдали 241 951 бюллетень (54,34%). Всего в дистанционном голосовании в Подмосковье примет участие 445 261 человек.

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