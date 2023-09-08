08 сентября 2023, 14:50
Призер Олимпийских игр Ирина Худорошкина проголосовала в Химках
Бронзовый призер Олимпийских игр в толкании ядра Ирина Худорошкина проголосовала на выборах в Московской области. Она сделала это на избирательном участке № 3169 в Химках.
«В трудное для нашей страны время каждый гражданин должен прийти на свой избирательный участок и проголосовать за достойного кандидата на пост губернатора Подмосковья», — заявила спортсменка.
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Худорошкина заявила, что сейчас в регионе необходимы ФОКи для детей. Она надеется, что в будущем в Химках спортивных объектов станет больше.
По данным ЦИК России, на выборах Московской области 243 503 человека (54,69%) сделали свой выбор с помощью онлайн-голосования.
По состоянию на 14:00 избирателям выдали 241 951 бюллетень (54,34%). Всего в дистанционном голосовании в Подмосковье примет участие 445 261 человек.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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