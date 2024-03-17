Подмосковье 17 марта 2024, 14:03 Призер Олимпийских игр Ирина Худорошкина проголосовала на выборах президента в Химках

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Олимпийская медалистка и заслуженный мастер спорта России Ирина Худорошкина отдала свой голос на выборах президента в Химках. Она высоко оценила организацию выборного процесса в своем городском округе.

Для удобства жителей в округе открыты 119 избирательных участков во всех микрорайонах. Участие в выборах президента Ирина Худорошкина приняла в Новых Химках.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«По моему мнению, каждый гражданин нашей страны обязан прийти на свой избирательный участок, отдать свой голос с чувством и выбрать того кандидата, который будет способствовать движению страны в правильном направлении», –сказала Ирина Худорошкина.

Напомним, что избирательные пункты работают с 8:00 до 20:00 часов. Голосовать на выборах могут граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет.

Ранее в выборах президента России принял участие губернатор Подмосковья.

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