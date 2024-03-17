17 марта 2024, 14:03
Призер Олимпийских игр Ирина Худорошкина проголосовала на выборах президента в Химках
Олимпийская медалистка и заслуженный мастер спорта России Ирина Худорошкина отдала свой голос на выборах президента в Химках. Она высоко оценила организацию выборного процесса в своем городском округе.
Для удобства жителей в округе открыты 119 избирательных участков во всех микрорайонах. Участие в выборах президента Ирина Худорошкина приняла в Новых Химках.
«По моему мнению, каждый гражданин нашей страны обязан прийти на свой избирательный участок, отдать свой голос с чувством и выбрать того кандидата, который будет способствовать движению страны в правильном направлении», –сказала Ирина Худорошкина.
Напомним, что избирательные пункты работают с 8:00 до 20:00 часов. Голосовать на выборах могут граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет.
Ранее в выборах президента России принял участие губернатор Подмосковья.
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Химки
Выборы президента — 2024
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