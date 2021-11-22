Бизнес, который привлекает к работе иностранцев, должен обеспечить своих сотрудников комфортным жильем. Также компании должны следить за тем, чтобы рядом с общежитиями для рабочих было безопасно. Об этом сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Все, кто ведет бизнес и привлекает иностранную рабочую силу, должны предоставить, обеспечить комфортные, безопасные способы и меры проживания. Я прошу вас провести соответствующую работу, чтобы огромные логистические комплексы были оснащены общежитиями», — сказал на заседании с областным правительством Андрей Воробьев.

Глава Московской области подчеркнул, что мигранты, которые приезжают в регион на работу, должны жить цивилизованно. О так называемых «резиновых квартирах» не должно быть и речи, так как это напрягает местных жителей и вызывает у них беспокойство.

«Это большая работа, она потребует инвестиций. Но если компания, предприятие, холдинг нанимают рабочих, значит они должны предоставить комфортные, безопасные способы проживания и, с другой стороны, должны отвечать за безопасность всего того, что происходит вокруг», — добавил Воробьев.

Подмосковный губернатор также дал поручение усилить безопасность людей при помощи большего количества камер наблюдения и новых опорных пунктов полиции. Воробьев подчеркнул, что население Московской области в последние годы значительно выросло, поэтому в регионе необходимо ввести дополнительный уровень защиты жителей.