Подмосковье 08 февраля 2023, 10:56 Привлеченные инвесторы восстановили права более чем 3 тысяч дольщиков в Подмосковье за год

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Министерство жилищной политики Подмосковья привлекло на проблемные объекты строительства новых инвесторов. Благодаря этому в 2022 году в регионе удалось восстановить права более трех тысяч дольщиков, и эта работа продолжается.

«С помощью привлеченных инвесторов восстановили права 3140 дольщиков за год. Были достроены 12 многоквартирных домов в семи жилых комплексах», — рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

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За 12 месяцев 2022-го были сданы в эксплуатацию дома в ЖК «Купавино» (Богородский округ), ЖСК «Светлый» (Лосино-Петровский округ), ЖК «Заречье» и ЖК «Томилино» (Люберцы), ЖК «Западные ворота столицы» (Одинцово), ЖК «Батарейный» (Лобня) и ЖК «Кирова, 17» (Домодедово).

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Помимо привлеченных инвесторов, в Подмосковье реализуют и другие меры по достраиванию проблемной недвижимости. В общей сложности в 2022 году восстановили права 16,4 тысячи дольщиков.

Ранее о восстановлении всех дольщиков в правах заявил губернатор Андрей Воробьев. Такое поручение он дал во время оперативного совещания с силовым блоком.

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