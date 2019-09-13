Привлечь молодых специалистов и сохранить природу. Зачем в Истре проводят «зеленые» уроки

Целую аллею каштанов высадили истринские школьники ко Дню лесного хозяйства. Ребята углубленно изучают лесное дело и таким образом они хотят привлечь молодых специалистов в отрасль.

Сегодня у школьников «зеленый» урок в городском парке. В руках — лопаты и удобрения. Дети ищут места для посадки новых деревьев. Саженцы каштанов городу подарило лесничество — в честь Дня работника лесного хозяйства.

«Мы сажаем саженцы конского каштана. Им два года, они выращены в питомнике Истринского школьного лесничества. Дети сами два года назад посадили орехи, и выросли такие замечательные деревца», — рассказала помощник участкового лесничего Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» Мария Болдырева.

Источник фото: телеканал «360»

Посадку саженцев решили приурочить к профессиональному празднику. Специальная форма лесной охраны говорит о том, что дети — почетные члены школьного лесничества. Классы с «зеленым» уклоном работают с 2012 года. Учащиеся в них имеют бонус: могут бесплатно поступить в профильный вуз вне конкурса.

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«Мы берем один пятый класс и ведем его до девятого. Детей приобщают к лесным работам, объясняют важность мероприятий. Основная цель возрождения школьных лесничеств — это привлечение молодых специалистов. То есть дети, которые изучали в школьном лесничестве основы лесного дела, имеют преимущество при поступлении в вузы лесной направленности. Мы их, естественно, ждем к нам на работу», — отметила Мария Болдырева.

Источник фото: телеканал «360»

Сохранить лес Подмосковья — значит сохранить экологию Москвы. Здесь это понимает каждый ученик. Открытый урок на свежем воздухе для школьников — один из способов обучения лесному делу.

«Деревья — это часть нашей жизни. Деревья дают кислород, из них мы получаем мебель», — поделилась школьница Марина Гуськова.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый ученик знает все виды деревьев, которые растут в Подмосковье, а также всех насекомых и болезни леса. На практику дети группами выезжают на лесные участки, занимаются посадкой деревьев и сооружением кормушек для птиц.

«Сегодня у нас открытый урок по дендрологии. Мы позвали специалистов, которые разбираются в данном вопросе, чтобы они более подробно рассказали школьникам о том, как растут деревья и как правильно их выращивать в городской среде», — сообщил общественный деятель Михаил Прохоров.

Источник фото: телеканал «360»

Ребята словно зеленые супергерои — многие из них действительно мечтают посвятить свою жизнь спасению леса Подмосковья. Ну а пока только приобщают взрослых и приглашают всех принять участие в акции «Наш лес — посади свое дерево», она пройдет 21 сентября.