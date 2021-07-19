Прививку от коронавируса в Подмосковье сделали более 2,5 млн человек

Количество жителей Подмосковья, сделавших прививку от коронавируса, уже превысило 2,5 миллиона. Из них 1,4 миллиона прошли оба этапа вакцинации.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, темп вакцинации значительно возрос.

Мы видим резкое увеличение числа желающих привиться от опасного вируса. Чтобы поощрить жителей, проводим второй розыгрыш квартиры среди вакцинированных Светлана Стригункова.

Стригункова напомнила о том, что принять участие смогут все совершеннолетние жители России, которым ввели первый компонент препарата в пунктах Подмосковья с 25 июня по 30 июля.

Заявки принимают с 9 по 30 июля. Подать ее можно онлайн — на портале госуслуг Подмосковья.

Вакцинацию в регионе делают бесплатно, а записаться на нее можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.

Специальная онлайн-карта поможет жителям выбрать пункты. Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.