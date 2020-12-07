07 декабря 2020, 16:54
Прививку от гриппа сделали почти 3,7 млн жителей Подмосковья
Уже почти 3,7 миллиона человек прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье. Прививки делают бесплатно. Для этого достаточно обратиться в городскую поликлинику, рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Всего в Московской области планируют вакцинировать почти 4,5 миллиона жителей. Для этого применяют препараты «Гриппол плюс», «Флю-М» и «Совигрипп».
Для прививки с собой необходимо взять паспорт или полис ОМС. Если после осмотра врач не найдет противопоказаний, то будет разрешена прививка.
В Подмосковье от гриппа привились уже более 82% от запланированного числа жителей
Светлана Стригункова.
Она подчеркнула, что этот шаг остается единственным надежным способом защититься от гриппа и его осложнений.
«Мы приглашаем всех жителей Подмосковья, особенно старшего возраста, а также пациентов с хроническими заболеваниями сделать прививку от гриппа», — добавила Стригункова.
Ранее в областном Министерстве здравоохранения открыли сайт, посвященный вакцинации от гриппа.