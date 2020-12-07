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    07 декабря 2020, 16:54

    Прививку от гриппа сделали почти 3,7 млн жителей Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Уже почти 3,7 миллиона человек прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье. Прививки делают бесплатно. Для этого достаточно обратиться в городскую поликлинику, рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

    Всего в Московской области планируют вакцинировать почти 4,5 миллиона жителей. Для этого применяют препараты «Гриппол плюс», «Флю-М» и «Совигрипп».

    Для прививки с собой необходимо взять паспорт или полис ОМС. Если после осмотра врач не найдет противопоказаний, то будет разрешена прививка.

    В Подмосковье от гриппа привились уже более 82% от запланированного числа жителей

    Светлана Стригункова.

    Она подчеркнула, что этот шаг остается единственным надежным способом защититься от гриппа и его осложнений.

    Прививку от гриппа сделали почти 3,7 млн жителей Подмосковья | Изображение 1

    «Мы приглашаем всех жителей Подмосковья, особенно старшего возраста, а также пациентов с хроническими заболеваниями сделать прививку от гриппа», — добавила Стригункова.

    Ранее в областном Министерстве здравоохранения открыли сайт, посвященный вакцинации от гриппа.