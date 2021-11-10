Прививку от гриппа сделали более 2 миллионов человек в Подмосковье

Свыше двух миллионов человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье. Из них более 505 тысяч — дети. Сама процедура занимает максимум 15 минут, оставаясь самым эффективным способом защиты от заболевания.

Это подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она напомнила, что пройти вакцинацию можно в поликлиниках, мобильных пунктах, торговых центрах и МФЦ.

Я призываю всех, кто по каким-либо причинам еще не прошел вакцинацию, сделать прививку, особенно жителей старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями Светлана Стригункова.

Врачи используют современные вакцины «Совигрипп», «Флю-М», «Ультрикс Квадри», «Гриппол плюс». Их уже закупили для поликлиник Подмосковья.

Записаться на прививку можно по телефону 122, а подобрать ближайший пункт вакцинации поможет интерактивная карта.

Предприятия могут подать электронную заявку на выездную вакцинацию от гриппа. Для этого нужно заполнить анкету на сайте privivka.mz.mosreg.ru/.