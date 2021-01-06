Прививку от ковида сделали 15 тысяч жителей Подмосковья

Подмосковные врачи привили от коронавируса уже более 15 тысяч человек. Всего в регионе развернуто более 90 пунктов вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба губернатора области Андрея Воробьева.

«Прививка делается добровольно, ее уже поставили более 15 тысяч жителей», — сказано в сообщении в Instagram.

Также в пресс-службе напомнили, что пункты вакцинации от коронавируса будут закрыты 7 января. При этом привиться от ковида можно в любой другой день праздничных выходных. Всего в регионе работает более 90 специальных пунктов вакцинации от коронавируса. Наиболее удобный можно выбрать на сайте.

Записаться на прививку можно через портал госуслуг или по телефону 112. Сейчас вакцинацию могут пройти люди из зоны риска. К ним относятся медицинские работники, специалисты социальной сферы, ЖКХ и сотрудники МФЦ.

Привиться могут жители региона старше 18 лет, если они не болели ковидом. Вакцинация противопоказана беременным, кормящим матерям, аллергикам, людям с острыми инфекционными и обостренными хроническими заболеваниями. Кроме того, медики не станут прививать людей с высокой температурой. Для вакцинации используют российский препарат «Спутник V».