Прививку от коронавируса в Красногорске сделали 270 человек

Подмосковные врачи продолжают прививать людей от коронавирусной инфекции. Вакцинацию от COVID-19 в Красногорске прошли уже 270 человек.

Пункты вакцинации от коронавируса открылись в Красногорске 5 декабря. За эти дни прививку сделали 270 жителям, сообщило «Радио 1». Пройти вакцинацию можно в четырех пунктах: в поликлиниках №№1,2 и 3, а также в ГБУЗ МО «Нахабинская городская больница».

Привиться от коронавируса может любой желающий, не имеющий противопоказаний. В вакцинации откажут при наличии иммуноглобулинов класса G, острых заболеваний и обострений хронических болезней. Также делать прививку нельзя беременным, кормящим, людям до 18 лет и старше 60. Во всех остальных случаях необходимо прийти в пункт вакцинации с полисом ОМС и паспортом.

Накануне прививки медики сделают ИФА-тест на наличие антител. Если результаты будут отрицательными, то человек сможет пройти вакцинацию. Непосредственно на приеме врачи проводят осмотр и измеряют температуру.

Процедура в Подмосковье проходит бесплатно. Проконсультироваться по вопросам вакцинации можно по номеру горячей линии: 8 (800) 550-50-30.