Прививку от коронавируса сделали более половины сотрудников Госжилинспекции Подмосковья

Более 50% сотрудников подмосковной Госжилинспекции уже привились от коронавируса. Вакцинацию выполняют по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. В обязательном порядке она касается и работников сферы ЖКХ.

Как сообщила руководитель Госжилинспекции Ольга Федина, прежде всего обязательная вакцинация касается работников управляющих компаний.

Деятельность наших УК напрямую связана с взаимодействием с людьми. Данный вопрос касается здоровья и жизни граждан, поэтому находится на особом контроле Ольга Федина.

До 15 августа два укола от коронавируса необходимо сделать не менее чем 60% коллектива.

Московская область объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий людей. Регион приблизился к пиковым значениям второй волны по числу госпитализаций.