25 июня 2021, 11:21
Прививку от коронавируса сделали более половины сотрудников Госжилинспекции Подмосковья
Более 50% сотрудников подмосковной Госжилинспекции уже привились от коронавируса. Вакцинацию выполняют по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. В обязательном порядке она касается и работников сферы ЖКХ.
Как сообщила руководитель Госжилинспекции Ольга Федина, прежде всего обязательная вакцинация касается работников управляющих компаний.
Деятельность наших УК напрямую связана с взаимодействием с людьми. Данный вопрос касается здоровья и жизни граждан, поэтому находится на особом контроле
Ольга Федина.
До 15 августа два укола от коронавируса необходимо сделать не менее чем 60% коллектива.
Московская область объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий людей. Регион приблизился к пиковым значениям второй волны по числу госпитализаций.