Прививку от коронавируса сделали 80% сотрудников МФЦ Подмосковья

Количество привитых от коронавируса сотрудников МФЦ Подмосковья достигло 80%. Это 5,2 тысячи из всех шести тысяч человек, работающих в таких офисах.

Кроме того, 10% сотрудников имеют медотвод или находятся в отпуске по уходу за ребенком.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, МФЦ относятся к числу самых посещаемых учреждений Подмосковья.

Чтобы предоставление услуг было безопасным, в офисах проводят обязательную вакцинацию и соблюдают санитарные правила Надежда Куртяник.

Она добавила, что вакцинировать сотрудников МФЦ начали сразу после поставки «Спутника V» в Подмосковье. Связано это с тем, что каждый день за услугами в офисы обращаются около 70 тысяч жителей.

Сейчас в Московской области есть четыре городских округа, где прививку сделали 100% работников МФЦ: это Восход, Красноармейск, Молодежный и Чехов.

Ранее стало известно, что жители Подмосковья смогут найти рядом самый свободный офис МФЦ благодаря интерактивной карте.