Прививку от коронавируса сделал 91-летний житель Домодедова

В Подмосковье продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. В Домодедове прививку поставил 91-летний житель. Врачи отметили, что он стал старшим пациентом в округе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Прививку от коронавируса могут сделать все желающие жители старше 18 лет, у которых нет противопоказаний по здоровью. Старшее поколение активно принимает участие в вакцинации.

В Домодедове прививку поставил 91-летний житель округа.

«Возраст самого старшего пациента, который пришел к нам на вакцинацию, составил 91 год. Это житель городского округа Домодедово, ветеран труда. Перед вакцинацией он прошел осмотр у врача-терапевта, который не выявил противопоказаний к вакцинации. После ему был введен первый компонент вакцины, побочных эффектов не наблюдалось», — отметил главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Через три недели мужчина придет в поликлинику для введения второго компонента вакцины.

Записаться на вакцинацию от коронавируса в Подмосковье можно на региональном портале государственных услуг, по телефону 122, а также в поликлинике.