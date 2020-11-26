Прививку от коронавируса будут делать в 90 пунктах в Подмосковье

В Московской области началась прививочная кампания против коронавируса. К середине декабря в регионе откроют около 90 пунктов вакцинации. Об этом в эфире «360» рассказал губернатор Андрей Воробьев. В Домодедове работа уже началась: в местной больнице создали все условия для медиков и пациентов.

«Мы открываем [пункты вакцинации] — уже 18 пунктов готовы, будет 64, в максимуме — 90 пунктов вакцинации», — сообщил губернатор.

Сделать прививку можно будет в обычной поликлинике. Единственная сложность — оборудование. Для хранения вакцины нужны специальные морозильные камеры. Температура в них должна быть не выше минус 18 градусов.

В Домодедовской центральной городской больнице такое устройство уже есть.

«Эта камера удобна — с ней мы будем выезжать в наши 11 амбулаторий, которые расположены удаленно, и непосредственно приблизим процедуру жителям, которым будет неудобно сюда ездить, к маломобильным гражданам. Мы решили вместе с администрацией, что мы будем прививать организованные коллективы таким образом», — рассказал главврач Андрей Осипов.

По словам медика, 100 сотрудников больницы уже привили. За день в пункте смогут ставить прививки 50 пациентам.

«Спасибо за своевременную подготовку. На следующей неделе мы получим уже более внушительную партию. И надеюсь, что вакциной обеспечим все наши пункты вакцинации, которые мы подготовили», — обратился к врачу губернатор Андрей Воробьев. Он также поблагодарил всех медиков за профессиональное отношение к делу.

В Подмосковье прививку сделал уже 1181 человек, в том числе врачи, сотрудники сферы образования, полицейские, социальные работники.