Прививку от гриппа в Подмосковье сделали более миллиона человек

В Московской области идет кампания по вакцинации от гриппа. Прививки уже сделали более миллиона жителей региона. Подмосковные власти попросили продолжить эту работу.

Процесс вакцинации оценил на заседании с зампредами регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы ведем вакцинацию от гриппа. Уже более миллиона человек у нас привито. И эту работу я тоже прошу аккуратно и доступно продолжать», — обратился к собравшимся глава Подмосковья.

Чтобы сделать прививку от гриппа, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Перед вакцинацией пациента осмотрит терапевт или педиатр. Если противопоказаний не будет, то человек получит направление на прививку. Запись на прием ведется через портал региональных госуслуг.

Вакцинация современными отечественными препаратами «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс» проводится бесплатно.

В ВОЗ заметили, что от заражения коронавирусом такая прививка не защитит. Но с ее помощью системы здравоохранения избавятся от дополнительной нагрузки во время пандемии.