Прививку от бешенства в 2019 году получили около 440 тысяч животных в Подмосковье
Глава Минсельхозпрода Московской области Андрей Разин рассказал, что с начала года в регионе около 440 тысяч животных разных видов получили прививку от бешенства. Министра процитировала пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В итоге, в 2019 году в Подмосковье отмечается снижение количества случаев бешенства животных на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — уточнил Разин.
Он добавил, что кроме вакцинации специалисты провели свыше 840 исследований на бешенство, 85 из которых оказались положительными.
Министр обратил внимание на такой эффективный метод борьбы с бешенством животных на территории региона, как использование малой авиации. По его словам, снижению случаев бешенства также поспособствовал отстрел диких животных в очагах бешенства и дополнительная раскладка вакцины.