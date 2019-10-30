Прививку от бешенства в 2019 году получили около 440 тысяч животных в Подмосковье

«В итоге, в 2019 году в Подмосковье отмечается снижение количества случаев бешенства животных на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — уточнил Разин.

Он добавил, что кроме вакцинации специалисты провели свыше 840 исследований на бешенство, 85 из которых оказались положительными.

Министр обратил внимание на такой эффективный метод борьбы с бешенством животных на территории региона, как использование малой авиации. По его словам, снижению случаев бешенства также поспособствовал отстрел диких животных в очагах бешенства и дополнительная раскладка вакцины.