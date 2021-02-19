Около 220 тысяч человек сделали прививки от коронавируса в Подмосковье

Прививку от коронавируса в Подмосковье сделали уже около 220 тысяч жителей. Регион продолжает получать партии «Спутника V». Поступило еще более 80 тысяч доз вакцины.

Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она подчеркнула, что привиться можно в пунктах вакцинации по всему Подмосковью.

По ее словам, Московская область получила уже более 357 тысяч доз «Спутника V». Желающих сделать прививку становится все больше.

Вакцинацию от коронавируса прошли порядка 220 тысяч человек. С каждый днем количество желающих привиться увеличивается Светлана Стригункова.

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, аллергиков, кормящих мам и людей с хроническими заболеваниями.

Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.

А весной у жителей Московской области появится возможность выбрать одну из двух вакцин от коронавируса.