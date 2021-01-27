Около тысячи работников торговли Подмосковья сделали прививки от коронавируса

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Он добавил, что жителей, приходящих на прививку, становится все больше.

Так, бесплатная вакцинация была организована для работников торговли, услуг Подмосковья Сергей Воскресенский.

По его словам, сегодня в отрасли торговли Московской области работает около 86 тысяч человек. Жители региона могут сделать прививку в 93 местах вакцинации при поликлиниках, а также в мобильных пунктах торговых центров.

Записаться можно несколькими способами. О том, как сделать это на сайте госуслуг, мы рассказали в материале. Также запись открыли в 126 областных МФЦ.

Ранее стало известно, что пенсионерка из Подольска привилась от коронавируса из-за мечты дожить до 100 лет.