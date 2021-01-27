27 января 2021, 12:30
Прививки от коронавируса сделали почти 60 тысяч жителей Подмосковья
Вакцинацию от коронавируса прошли 59 тысяч жителей Подмосковья. Прививку препаратом «Спутник V» делают бесплатно. Записаться можно на сайте госуслуг, в МФЦ и поликлиниках или по номеру 122.
Это подчеркнула министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Она уточнила, что регион получил свыше 133 тысяч доз вакцины.
Мы наращиваем мощности по вакцинации — получаем новые дозы, чтобы обеспечить всех желающих, не имеющих противопоказаний, прививкой
Светлана Стригункова.
Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Но есть противопоказания для беременных, аллергиков, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями.
Прививки делают не только в поликлиниках, но и в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах при торговых центрах.
Найти подходящий пункт вакцинации поможет интерактивная карта Подмосковья. Перед прививкой потребуется осмотр врача.