Прививки от коронавируса сделали почти 60 тысяч жителей Подмосковья

Это подчеркнула министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Она уточнила, что регион получил свыше 133 тысяч доз вакцины.

Мы наращиваем мощности по вакцинации — получаем новые дозы, чтобы обеспечить всех желающих, не имеющих противопоказаний, прививкой Светлана Стригункова.

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Но есть противопоказания для беременных, аллергиков, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями.

Прививки делают не только в поликлиниках, но и в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах при торговых центрах.

Найти подходящий пункт вакцинации поможет интерактивная карта Подмосковья. Перед прививкой потребуется осмотр врача.