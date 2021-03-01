Прививки от коронавируса сделали более 3 тысяч аграриев из Подмосковья

Более трех тысяч аграриев из Подмосковья уже сделали прививки от СОVID-19. В их состав входят и сотрудники областного Минсельхозпрода.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, вакцинацию уже прошли аграрии из 600 хозяйств региона.

У нас в ежедневном режиме работают пункты при поликлиниках и торговых точках, а также на предприятия выезжают бригады медиков Сергей Воскресенский.

Вакцинацию делают бесплатно. Записаться на нее в Подмосковье можно через сайт госуслуг, в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122.

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, аллергиков, кормящих мам и людей с хроническими заболеваниями.

Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.