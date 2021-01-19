Прививки от коронавируса получили около 4 тысяч пожилых жителей Подмосковья

Все пожилые граждане получают прививку препаратом «Спутник V». Эта вакцина в конце прошлого года успешно прошла все клинические исследования.

Одной из первых на прививку в городском округе Домодедово пришла учительница математики Валентина Бобылева. Ей уже исполнилось 88 лет, но она продолжает учить детей.

«Когда наш возраст разрешили вакцинировать, я сразу же пришла в поликлинику. К тому же прививаться нужно всем учителям, мы ведь в группе риска», — заявила она.

Одним из самых возрастных пациентов оказался 91-летний ветеран труда Валентин Лабутин. Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, что перед прививкой пенсионера осмотрел терапевт, который не обнаружил у него противопоказаний для вакцинации.

«Ему ввели первый компонент вакцины, побочных эффектов не наблюдалось», — рассказал медик.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» вводится в два этапа с интервалом три недели. Препарат противопоказан гражданам с обостренными хроническими заболеваниями, аллергией и ОРВИ.

Записаться на вакцинацию от коронавируса в Московской области можно через региональный сайт госуслуг, по телефону 122, в поликлинике или МФЦ. Всего в Московской области действует более 90 прививочных пунктов.