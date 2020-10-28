Прививки от гриппа в мобильных комплексах сделали 70 тысячам жителей Подмосковья

Поставить прививку от гриппа в мобильных комплексах решили уже порядка 70 тысяч жителей Подмосковья. В передвижных центрах вакцинации людей принимают до конца октября.

А за прошедшие два месяца вакцинацию в Подмосковье прошли свыше двух миллионов жителей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Всего в Московской области планируют вакцинировать почти 4,5 миллиона человек. Это делают бесплатно, подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Конечно, наша задача — сделать вакцинацию максимально доступной для жителей. С этой целью в местах массового скопления людей работают мобильные комплексы Светлана Стригункова.

Жители Подмосковья могут сделать прививку от гриппа в своей поликлинике или мобильном комплексе. Для этого необходимо при себе иметь паспорт или полис ОМС.

Если после осмотра врач не найдет противопоказаний, то будет разрешена прививка.

В подмосковном Министерстве здравоохранения запустили сайт, посвященный вакцинации от гриппа.