Более 3,8 миллиона человек сделали прививки от гриппа в Подмосковье

Свыше 3,8 миллиона человек поставили прививки от гриппа в Подмосковье. Среди них более 1,1 миллиона — дети. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она напомнила, что грипп опасен и способен вызвать тяжелые осложнения.

Избежать такого развития событий поможет вакцинация. Позаботьтесь о себе и своих близких Светлана Стригункова.

Врачи используют современные отечественные вакцины, На вакцинацию не потребуется много времени — вся процедура займет максимум 15 минут.

Прививку делают в детских садах, школах и поликлиниках, а записаться можно по телефону 122, через портал госуслуг или инфомат.

Найти ближайший пункт вакцинации поможет интерактивная карта Московской области.

Предприятия могут подать электронную заявку на выездную вакцинацию от гриппа. Для этого нужно заполнить анкету на сайте privivka.mz.mosreg.ru.