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    03 ноября 2020, 15:19

    Прививку от гриппа сделали свыше 2,1 млн жителей Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Вакцинацию от гриппа прошли уже свыше 2,1 миллиона жителей Подмосковья. Прививки делают бесплатно. Как рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, этот шаг остается единственным надежным способом защититься от гриппа и его осложнений.
    Прививку от гриппа сделали свыше 2,1 млн жителей Подмосковья

    Всего в Московской области планируют вакцинировать почти 4,5 миллиона человек. Показатели уже почти достигли половины.

    Стараемся сделать такой процесс максимально доступным всем жителям. Сделать прививку от гриппа можно в городской поликлинике. Также вакцинация проводится на предприятиях или в образовательных организациях

    Светлана Стригункова.

    Стригункова отметила, что общий план вакцинации на 47,7% выполнен. Применяют современные отечественные вакцины — это «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс».

    Прививку от гриппа сделали свыше 2,1 млн жителей Подмосковья | Изображение 1

    Для прививки при себе необходимо иметь паспорт или полис ОМС. Если после осмотра врач не найдет противопоказаний, то будет разрешена прививка.

    В подмосковном Министерстве здравоохранения запустили сайт, посвященный вакцинации от гриппа.