Прививки от гриппа начали ставить в Подмосковье. В поликлиниках будут использовать три вакцины

В Подмосковье стартовала вакцинация от гриппа. В регионе будут применять препараты, которые зарегистрированы в России. Среди них «Совигрипп», «Флю-М», «Гриппол плюс». Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

План вакцинации утвердило Министерство здравоохранения региона. Прививочная кампания должна охватить не менее 60% от численности населения и не менее 75% от численности населения из групп риска.

Вакцину уже привезли во все медицинские организации, которые находятся под ведомством Министерства здравоохранения региона. Всего в Подмосковье будут использовать три вакцины: «Совигрипп», «Флю-М», «Гриппол плюс».

Ставить прививки уже начали во всех поликлиниках.

Подробную информацию о вакцинации можно узнать в Минздраве Московской области по номеру телефона: 8 (498) 602-04-20*46494. Звонить можно по будням — с 9:00 до 18:00.