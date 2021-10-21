Прививку от гриппа сделали более 1,5 миллиона человек в Подмосковье

Свыше 1,5 миллиона человек уже привились от гриппа в Подмосковье. Среди них более 370 тысяч — дети. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что вакцинация остается самым надежным способом защитить себя и своих близких от заболевания.

Сейчас мы наблюдаем подъем заболеваемости вирусными инфекциями в Подмосковье. Грипп не менее опасен, чем коронавирус Светлана Стригункова.

Врачи используют современные вакцины «Совигрипп», «Флю-М», «Ультрикс Квадри», «Гриппол плюс».

Записаться на прививку можно по телефону 122, а подобрать ближайший пункт вакцинации поможет интерактивная карта.

Жители могут задать вопросы о профилактике гриппа и ОРВИ по телефону 8 (800) 555-49-43. Диспетчеры принимают звонки круглосуточно.