Прививку от коронавируса сделали 82% депутатов Мособлдумы

На сегодняшний день 41 из 50 депутатов Мособлдумы нового созыва прошли вакцинацию от коронавируса. Это 82% от общего количества.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что прививка — единственный надежный способ защитить себя и своих близких от ковида.

У нас вакцинировались почти все депутаты и сотрудники. Многие делают уже вторую или третью прививку Игорь Брынцалов.

Сейчас в Подмосковье привились более 3,7 миллиона человек. Из них 3,5 миллиона прошли полный курс вакцинации.

«Мы тоже стараемся своим примером показать, что необходим самый ответственный подход», — добавил Брынцалов.

Записаться на вакцинацию от коронавируса жители смогут на областном портале госуслуг, в поликлинике, МФЦ и по номеру 122.

Онлайн-карта по COVID-19 поможет найти пункты вакцинации. Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.