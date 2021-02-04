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    04 февраля 2021, 13:32

    Прививка в шаге от дома. Постоянный пункт вакцинации от коронавируса появился в ТЦ в Мытищах

    Анастасия Аброськина, Дария Сенникова

    Подмосковных пунктов для вакцинации от коронавируса становится все больше. Один из них открыли в торговом центре 4Daily в Мытищах. Вблизи него густонаселенный район, а спрос на прививку здесь большой. Для удобства людей точку сделали стационарной, и уже в первый день с пациентами пообщался губернатор Андрей Воробьев.
    Прививка в шаге от дома. Постоянный пункт вакцинации от коронавируса появился в ТЦ в Мытищах | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Глава Подмосковья встретился с врачами, жителями и проверил работу нового стационара. Сначала, в конце января, к торговому центру приезжал мобильный пункт и прививку делали там. Но из-за большого спроса открыли постоянную точку.

    «Мы вчера смотрели по статистике, и у нас около 40% привитых — это жители старше 60 лет. Это хорошо», — подчеркнул Андрей Воробьев.

    Здесь будут все время находиться врачи, медсестры, волонтеры. Это отметил главный врач городской клинической больницы в Мытищах Андрей Третьяков.

    Большой спрос, и для удобства жителей мы решили сделать здесь пункт на постоянной основе. Он будет работать с 10:00 до 17:00

    Андрей Третьяков.

    Прийти в стационарный пункт жители смогут с понедельника по пятницу. В первую очередь каждого человека осмотрит врач.

    Прививка в шаге от дома. Постоянный пункт вакцинации от коронавируса появился в ТЦ в Мытищах | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Есть противопоказания для беременных, аллергиков, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями. Об этом напомнил врач-терапевт поликлиники №2 в Мытищах Сергей Лоиков.

    «Мы учитываем все противопоказания для введения вакцины, наличие острых заболеваний, температуру. И если они есть, мы отказываем в прививке», — сказал он.

    Прививка в шаге от дома. Постоянный пункт вакцинации от коронавируса появился в ТЦ в Мытищах | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас число привитых от коронавируса жителей Подмосковья превысило 100 тысяч. При торговых центрах открыли не менее 35 точек вакцинации, а по всей области — более сотни.

    Мытищинский городской округ уже дал самый большой прирост по вакцинации — в среднем мы прививаем 250-280 человек в сутки

    Андрей Третьяков.

    Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.