Прививка в шаге от дома. Постоянный пункт вакцинации от коронавируса появился в ТЦ в Мытищах

Источник фото: телеканал «360»

Глава Подмосковья встретился с врачами, жителями и проверил работу нового стационара. Сначала, в конце января, к торговому центру приезжал мобильный пункт и прививку делали там. Но из-за большого спроса открыли постоянную точку.

«Мы вчера смотрели по статистике, и у нас около 40% привитых — это жители старше 60 лет. Это хорошо», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Здесь будут все время находиться врачи, медсестры, волонтеры. Это отметил главный врач городской клинической больницы в Мытищах Андрей Третьяков.

Большой спрос, и для удобства жителей мы решили сделать здесь пункт на постоянной основе. Он будет работать с 10:00 до 17:00 Андрей Третьяков.

Прийти в стационарный пункт жители смогут с понедельника по пятницу. В первую очередь каждого человека осмотрит врач.

Источник фото: телеканал «360»

Есть противопоказания для беременных, аллергиков, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями. Об этом напомнил врач-терапевт поликлиники №2 в Мытищах Сергей Лоиков.

«Мы учитываем все противопоказания для введения вакцины, наличие острых заболеваний, температуру. И если они есть, мы отказываем в прививке», — сказал он.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас число привитых от коронавируса жителей Подмосковья превысило 100 тысяч. При торговых центрах открыли не менее 35 точек вакцинации, а по всей области — более сотни.

Мытищинский городской округ уже дал самый большой прирост по вакцинации — в среднем мы прививаем 250-280 человек в сутки Андрей Третьяков.

Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.