Прививку от коронавируса сделала 99-летняя жительница Дмитрова

Пенсионерка оказалась самой старшей пациенткой в городском округе. Об этом рассказал главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян.

Перед введением первого компонента вакцины ее осмотрел врач-терапевт, который не выявил противопоказаний Александр Авакян.

По его словам, осложнений после прививки не выявили. Второй этап вакцинации тоже пройдет с участием мобильной бригады врачей.

«В больнице уже организована выездная вакцинация. В рамках такого выезда в центр социальной защиты была привита самая старшая на данный момент пациентка в Дмитрове», — отметил Александр Авакян.

Свыше 31 тысячи человек сделали прививку от коронавируса в Подмосковье. Пройти вакцинацию можно в 93 пунктах. Врачи используют отечественный препарат «Спутник V».

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