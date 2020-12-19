«Прививка против беспамятства». Подмосковье подвело итоги работы архивов в годовщину Победы

В 2020 году отмечали 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Подмосковье внесло свой вклад в сохранение событий, которые происходили в те времена. Регион активно участвовал в различных федеральных проектах, а также запускал собственные инициативы.

Об этом рассказала начальник главного архивного управления Московской области Людмила Кондратьева во время брифинга, который прошел в режиме видеоконференции.

«Юбилей Победы на самом деле знаковое событие для нашей страны. Мы изучаем историю по учебникам, по научным монографиям, в основе которых лежат исторические источники. Задача любого архива — собрать, сохранить и организовать использование исторических источников», — подчеркнула она.

Кондратьева перечислила посвященные Году памяти и славы проекты, в которых государственные и муниципальные архивы Московской области приняли активное участие.

«Без срока давности»

Территория Московской области во времена Великой Отечественной войны была временно оккупирована фашистскими захватчиками. Вместе с другими 22 субъектами России, которые оказались в такой же ситуации, Подмосковье подготовило сборники архивных документов, которые рассказывали о трагедии мирных жителей. В результате издали сборник, который состоит из 23 томов — один из них полностью посвящен событиям, которые происходили в те годы в Московской области.

Для создания этой книги использовали документы Центрального государственного архива Подмосковья: архивы из Московской областной чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, а также Управления НКВД по Москве и Подмосковью.

Кондратьева отметила, что в этом году сборник вышел малым тиражом, но в следующем планируется выпустить его в большем количестве — книги отправят в каждую городскую библиотеку региона и в в музеи, а также постараются «дойти до школьных библиотек».

На базе федерального проекта «Без срока давности» в Московской области прошла выставка архивных документов. Она стартовала в музейном комплексе имени Зои Космодемьянской 13 сентября этого года. В эту дату отмечается Международный день памяти жертв нацизма, а также — день рождения самой партизанки. Сейчас выставка продолжается в онлайн-доступе — ее может бесплатно посмотреть любой желающий.

«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы ВОВ 1941–1945 гг.»

Это федеральный интернет-проект, который включает в себя три раздела. Московская области предоставила архивные документы для второго раздела, который рассказывает о преступлениях против мирного населения.

«Образы войны»

В этом проекте может участвовать каждый желающий: сайт проекта состоит из множества разделов, которые описывают различные события тех времен. Любой человек может зайти в интересующий раздел и прикрепить туда фотографию своего родственника, который участвовал в тех событиях, а также рассказать его историю.

«День неизвестного солдата»

Уже несколько лет 3 ноября отмечают День неизвестного солдата — в эту дату традиционно проводят онлайн-уроки, и подмосковные архивисты не остались в стороне. Например, специалисты их Домодедова составили список жителей округа, которые не вернулись домой с войны. Для этого использовались документы, которые хранятся в местном архиве — в список вошли 120 имен.

«Коломна помнит»

Архивисты из Коломны создали проект «Коломна помнит», который рассказывает о жителях-тружениках тыла, которые работали во времена ВОВ. Для этого они использовали не только свои архивы, в которых содержалось около восьми тысяч имен, но и документы Центрального государственного архива, где взяли еще 15 тысяч имен.

Людмила Кондратьева подчеркнула, что архивному управлению Подмосковья очень понравился этот проект, поэтому его планируют расширить на другие муниципалитеты области.

Источник фото: телеканал «360»

«Сохраним историю ВОВ вместе»

Акцию «Сохраним историю Великой отечественной войны вместе» объявили в начале 2020 года, однако пандемия внесла свои коррективы. В результате за этот год документы передали всего 15 человек, в том числе — сотрудники Центрального государственного архива Московской области. Люди передавали не только документы, но и карточки, на которые можно было получить хлеб в Ленинграде, а также дневник участника блокады.

Людмила Кондратьева отметила, что гораздо больше желающих хотели не передать документы, а записать воспоминания о тех событиях. Многие их них не отказались от своих намерений даже из-за пандемии, несмотря на то, что по возрасту попадают в группу риска.