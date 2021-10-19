Прививку от коронавируса сделали более 3,7 миллиона человек в Подмосковье

Более 3,7 миллиона человек привились от коронавируса в Подмосковье. Пройти вакцинацию можно в торговых центрах, поликлиниках, МФЦ, на предприятиях и даже в СНТ.

Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, около 3,5 миллиона человек уже прошли уже полный курс вакцинации.

Мы видим, как сегодня растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. В последние дни за сутки выявляем рекордное число случаев Светлана Стригункова.

Она напомнила, что от ковида не застрахован никто. Прививка, по ее словам, остается самым надежным способом защиты.

Записаться на вакцинацию от коронавируса жители смогут на областном портале госуслуг, в поликлинике, МФЦ и по номеру 122.

Онлайн-карта по COVID-19 поможет найти пункты вакцинации. Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.