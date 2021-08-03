Прививку от коронавируса сделали более 90% работников Минздрава Подмосковья

Около 92% сотрудников Министерства здравоохранения Подмосковья привились от коронавируса. Как отметила глава ведомства Светлана Стригункова, у остальных есть противопоказания.

Перед предприятиями, которые задействованы в сфере услуг, а также перед государственными органами стоит задача достичь не менее 60% уровня вакцинации сотрудников до 15 августа.

По словам Стригунковой, это необходимо для формирования коллективного иммунитета.

Минздрав в этом плане стал примером. У нас вакцинацию прошли почти все сотрудники, за исключением тех, у кого противопоказания Светлана Стригункова.

Вакцинацию в регионе делают бесплатно, а записаться на нее можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.

Специальная онлайн-карта поможет жителям выбрать пункты. Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.