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    19 августа 2021, 11:47

    Прививку от коронавируса сделали почти 60% жителей Балашихи

    Анастасия Аброськина, Надежда Алистратова

    Свыше 220 тысяч человек привились от коронавируса в Балашихе. Это уже почти 60% взрослых жителей округа. Все желающие смогли задать вопросы про вакцинацию главному врачу местной областной больницы Михаилу Антипову.

    Прививку от коронавируса сделали почти 60% жителей Балашихи | Изображение 1Источник фото: Константин Роик

    Он провел встречу с жителями в парке «Пехорка» и ответил на вопросы о лечении и профилактике коронавируса.

    Пришли более 60 человек, и вопросов было много. Достаточно разнообразных. Конечно, всех волнует ситуация с коронавирусом

    Михаил Антипов.

    Главный врач Балашихинской областной больницы обсудил с жителями и диспансеризацию детей перед школой, открытие новой поликлиники в микрорайоне Ольгино.

    Прививку от коронавируса сделали почти 60% жителей Балашихи | Изображение 2Источник фото: Константин Роик

    «Очень хочется, чтобы жители приходили в поликлиники не только за помощью врачей, но и за вакцинацией», — добавил Антипов.

    В Подмосковье определили единые дни встреч главврачей с жителями. Это сделали по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

    Прививку от коронавируса сделали почти 60% жителей Балашихи | Изображение 3Источник фото: Константин Роик

    Встречи проводят каждые вторую и четвертую среды месяца. Уточнить время и место можно в медицинском центре.