Прививку от коронавируса сделали почти 60% жителей Балашихи

Свыше 220 тысяч человек привились от коронавируса в Балашихе. Это уже почти 60% взрослых жителей округа. Все желающие смогли задать вопросы про вакцинацию главному врачу местной областной больницы Михаилу Антипову.

Источник фото: Константин Роик

Он провел встречу с жителями в парке «Пехорка» и ответил на вопросы о лечении и профилактике коронавируса.

Пришли более 60 человек, и вопросов было много. Достаточно разнообразных. Конечно, всех волнует ситуация с коронавирусом Михаил Антипов.

Главный врач Балашихинской областной больницы обсудил с жителями и диспансеризацию детей перед школой, открытие новой поликлиники в микрорайоне Ольгино.

Источник фото: Константин Роик

«Очень хочется, чтобы жители приходили в поликлиники не только за помощью врачей, но и за вакцинацией», — добавил Антипов.

В Подмосковье определили единые дни встреч главврачей с жителями. Это сделали по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Источник фото: Константин Роик

Встречи проводят каждые вторую и четвертую среды месяца. Уточнить время и место можно в медицинском центре.