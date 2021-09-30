Прививку от гриппа в Подмосковье сделали более 550 тысяч человек

Свыше 550 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье. Процедура доступна как в поликлиниках, так и мобильных комплексах вакцинации.

Об этом сообщили в Instagram пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, вакцинацию проводят без записи и вне зависимости от места регистрации.

Мы понимаем, что далеко не каждый имеет возможность дойти до своей поликлиники. Мобильные комплексы, а их в Подмосковье сейчас 25, работают в местах с максимальной проходимостью Светлана Стригункова.

Передвижные комплексы можно найти на железнодорожных станциях, площадках рядом с торговыми центрами, в МФЦ. В таком формате вакцинация не отнимет много времени.

Для прививки от гриппа в передвижном комплексе с собой требуется взять паспорт и полис ОМС. Однако сначала врач проведет осмотр. Если противопоказаний не выявят, сделают прививку.