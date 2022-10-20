Свыше двух миллионов человек привились от гриппа в Подмосковье | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 10:43 Свыше двух миллионов человек привились от гриппа в Подмосковье

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Количество привитых от гриппа жителей превысило два миллиона в Подмосковье. Из них почти 600 тысяч — дети.

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Как напомнила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, пройти вакцинацию можно в поликлиниках и передвижных пунктах.

Защититься от гриппа и тяжелых осложнений поможет вакцинация. Это самый эффективный способ. Светлана Стригункова

Чтобы сделать прививку в передвижном комплексе вакцинации, с собой необходимо взять паспорт и полис ОМС.

Врач осмотрит пациента и, если не выявит противопоказаний, выполнит процедуру. Все адреса и графики работы мобильных комплексов доступны на сайте privivka.mz.mosreg.ru.

Для вакцинации в поликлинике потребуется предварительная запись. Она доступна на «Госуслугах» Подмосковья и по номеру телефона 122.