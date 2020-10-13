Более 360 тысяч сотрудников предприятий Подмосковья сделали прививку от гриппа на работе
В Московской области организовали масштабную вакцинацию от гриппа. Прививки делают и на крупных предприятиях.
С начала кампании вакцинацию прошли уже не менее 365 тысяч сотрудников предприятий, рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Наша основная задача — сделать вакцинацию против гриппа доступной для всех жителей из Подмосковья. Поэтому на предприятиях можно сделать прививки — непосредственно на рабочем местеСветлана Стригункова.
Жители Подмосковья могут сделать прививку от гриппа в своей поликлинике или мобильном комплексе. Для этого необходимо при себе иметь паспорт или полис ОМС.
Если после осмотра врач не найдет противопоказаний, то будет разрешена прививка.
В подмосковном Министерстве здравоохранения запустили сайт, посвященный вакцинации от гриппа. Там жители смогут найти ответы на все интересующие их вопросы по теме.
Ранее мы ответили на основные вопросы о вакцинации в материале.