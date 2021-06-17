Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова рассказала о том, что наличие антител не является противопоказанием для прививки от коронавируса. Она объяснила этот вопрос во время совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства.

Стригункова напомнила, что еще в самом начале прививочной кампании говорили о том, что переболевшим ковидом лучше подождать шесть месяцев перед вакцинацией.

«Но сейчас уже понятно, что, во-первых, есть люди, которые болеют, но у них вообще нет антител. Есть те, у кого антитела очень маленькие. То есть какими-то размерами ограничивать антитела никто не будет. Медики считают, что это неправильно», — объяснила она.

При этом губернатор Подмосковья добавил, что все равно необходимо еще раз обратиться за профессиональным заключением врачей.

Мы подготовим все разъяснения совместно с нашими врачами, запросим у разработчиков вакцины еще раз информацию в институте Гамалеи Светлана Стригункова.

Министр здравоохранения добавила, что ни в одной инструкции к вакцине нет противопоказаний для переболевших.

«Когда мы разговариваем со всеми нашими разработчиками, с Минздравом, есть четкая инструкция применения вакцины. И в любой инструкции есть противопоказания. Вот ни в одной инструкции нет противопоказаний о том, что вы переболели или есть антитела», — рассказала Стригункова.

Стригункова также рассказала, что условием для обязательной вакцинации в регионе является наличие учетной записи на портале госуслуг.