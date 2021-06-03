Привиться от коронавируса можно будет на летних фестивалях Подмосковья

Жители и гости Подмосковья смогут сделать прививки от коронавируса прямо на площадках летних фестивалей. В июне, например, будет сразу несколько таких событий.

Среди них фестиваль современного театрального искусства и уличного театра «За гранью софитов» в Красногорске 12 июня и там же — конкурс «Город А» с 12 по 13 июня.

Сделать прививку удастся и на празднике «Купеческий вкус» в Серпухове 5 июня, на международном Пушкинском фестивале — 5-го и 6-го.

Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, до вакцинации врач проведет осмотр и поставит прививку лишь при отсутствии противопоказаний.

Летом в Московской области очень насыщенная культурная программа — проходят масштабные фестивали и концерты. Привиться можно прямо на площадках мероприятий Светлана Стригункова.

Это бесплатно, но с собой потребуется взять паспорт и полис ОМС. Сделать прививку смогут жители старше 18 лет.

Вакцинация доступна и 12–13 июня на фестивале «Симфония лета» в поселке Дубровицы, 22 июня на кмарафоне фильмов и документальных хроник в Долгопрудном.